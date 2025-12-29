Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвесторы присматриваются к искусству

и заходят на российский арт-рынок

Почти $13,5 млрд на искусство — это годовая выручка только двух аукционных домов — Christie’s и Sotheby’s. Восстанавливается не только мировой арт-рынок, но и российский. С какими чеками заходят инвесторы? И кого собирают? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Коллекционеры до 40 лет составляют сейчас почти треть покупателей ведущих аукционных домов по миру. Не исключение и Россия. У молодых инвесторов запрос даже не на имя, а на бюджет, замечают опрошенные “Ъ FM” галеристы. Максимальная планка — 1,5 млн руб. Но это не инвестиционные сделки, подчеркивает президент международного портала аукционов Bidspirit Александр Киселевский: « В российском современном искусстве пока мало имен для инвестиций.

Какие лоты выставит на торги Московский аукционный дом

Хотя такие выставки, как Cosmoscow, развивают интерес молодых инвесторов. На аукционах они редко имеют успех. У нас пока нет вторичного рынка, то есть, покупая чью-то работу, вы не можете быть уверены, что ее удастся когда-нибудь перепродать. Но опять же, и этот рынок набирает обороты. Скажем, совсем молодые коллекционеры наверняка рискуют суммой не больше 100 тыс. руб. — такой вот порог».

Но интерес растет не только на бюджетном рынке. В декабре Москве выставили коллекцию живописи на 2,5 млрд руб. Это почти 200 лотов, среди них работы Валентина Серова, Василия Сурикова, Исаака Левитана. Откуда они взялись в таком количестве, не загадка. От личных коллекций с серьезным дисконтом в 2022-м избавлялись бизнесмены, которые покинули Россию. Сейчас их перепродают. И передвижников практически не найти, отсюда и высока цена на их работы, тем более международный рынок для россиян закрыт, говорит директор Московского аукционного дома Ольга Русакова: «Главный интерес вызывают первые имена — это Иван Шишкин, Иван Айвазовский, Исаак Левитан. Они не так часто встречаются на рынке, и когда появляются, всегда вызывают стабильный интерес у крупных коллекционеров, в том числе и у начинающих. Условно, дневной пейзаж Айвазовского будет стоить в районе $1 млн. Но все зависит от работы, от провинансера. "Галатская башня при лунном свете", например, была продана за 128 млн. руб. На российских торгах все чаще появляются стоящие вещи. Они вряд ли в ближайшее время смогут покинуть страну, это способствует и повышению цен».

Почему оживился арт-рынок

Осенью 2025-го серьезно вырос в цене и Эрик Булатов. Его личный рекорд — более $2 млн. Но после смерти создателя соцарта, художник умер в ноябре, его работы сразу подорожали в полтора раза. Он и до этого был самым дорогим современником. Бизнес диверсифицирует портфель и все чаще смотрит в сторону искусства, отмечает совладелец «Арт Консалтинг» Денис Лукашин: «Ценные бумаги трясет очень сильно, недвижимость нестабильная, поэтому на 30-40% и молодежь, и опытные инвесторы уходят в искусство. Передвижников сильно почистили. Следующий сегмент, который пойдет, это русский авангард. Например, Наталия Гончарова — от 700-800 тыс. руб. и до 3 млн. руб. Акцент сейчас смещен на современное искусство. Коллекционеры достаточно активно в это вкладываются. Все это спокойно и ввозится, вывозится. Константин Батынков, Михаил Молочников — от нескольких десятков тысяч рублей. Если это Олег Целков или Александр Виноградов с Владимир Дубосарским — несколько десятков тысяч долларов».

Российский арт-рынок ежегодно растет на 10%. И по итогам 2025-го, как прогнозируют аналитики Bidspirit, его оборот может достичь $125 млн, что станет новым рекордом.

Аэлита Курмукова

Новости компаний Все