Инвесторы присматриваются к искусству

Почти $13,5 млрд на искусство — это годовая выручка только двух аукционных домов — Christie’s и Sotheby’s. Восстанавливается не только мировой арт-рынок, но и российский. С какими чеками заходят инвесторы? И кого собирают? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Коллекционеры до 40 лет составляют сейчас почти треть покупателей ведущих аукционных домов по миру. Не исключение и Россия. У молодых инвесторов запрос даже не на имя, а на бюджет, замечают опрошенные “Ъ FM” галеристы. Максимальная планка — 1,5 млн руб. Но это не инвестиционные сделки, подчеркивает президент международного портала аукционов Bidspirit Александр Киселевский: « В российском современном искусстве пока мало имен для инвестиций.

Хотя такие выставки, как Cosmoscow, развивают интерес молодых инвесторов. На аукционах они редко имеют успех. У нас пока нет вторичного рынка, то есть, покупая чью-то работу, вы не можете быть уверены, что ее удастся когда-нибудь перепродать. Но опять же, и этот рынок набирает обороты. Скажем, совсем молодые коллекционеры наверняка рискуют суммой не больше 100 тыс. руб. — такой вот порог».

Но интерес растет не только на бюджетном рынке. В декабре Москве выставили коллекцию живописи на 2,5 млрд руб. Это почти 200 лотов, среди них работы Валентина Серова, Василия Сурикова, Исаака Левитана. Откуда они взялись в таком количестве, не загадка. От личных коллекций с серьезным дисконтом в 2022-м избавлялись бизнесмены, которые покинули Россию. Сейчас их перепродают. И передвижников практически не найти, отсюда и высока цена на их работы, тем более международный рынок для россиян закрыт, говорит директор Московского аукционного дома Ольга Русакова: «Главный интерес вызывают первые имена — это Иван Шишкин, Иван Айвазовский, Исаак Левитан. Они не так часто встречаются на рынке, и когда появляются, всегда вызывают стабильный интерес у крупных коллекционеров, в том числе и у начинающих. Условно, дневной пейзаж Айвазовского будет стоить в районе $1 млн. Но все зависит от работы, от провинансера. "Галатская башня при лунном свете", например, была продана за 128 млн. руб. На российских торгах все чаще появляются стоящие вещи. Они вряд ли в ближайшее время смогут покинуть страну, это способствует и повышению цен».

Осенью 2025-го серьезно вырос в цене и Эрик Булатов. Его личный рекорд — более $2 млн. Но после смерти создателя соцарта, художник умер в ноябре, его работы сразу подорожали в полтора раза. Он и до этого был самым дорогим современником. Бизнес диверсифицирует портфель и все чаще смотрит в сторону искусства, отмечает совладелец «Арт Консалтинг» Денис Лукашин: «Ценные бумаги трясет очень сильно, недвижимость нестабильная, поэтому на 30-40% и молодежь, и опытные инвесторы уходят в искусство. Передвижников сильно почистили. Следующий сегмент, который пойдет, это русский авангард. Например, Наталия Гончарова — от 700-800 тыс. руб. и до 3 млн. руб. Акцент сейчас смещен на современное искусство. Коллекционеры достаточно активно в это вкладываются. Все это спокойно и ввозится, вывозится. Константин Батынков, Михаил Молочников — от нескольких десятков тысяч рублей. Если это Олег Целков или Александр Виноградов с Владимир Дубосарским — несколько десятков тысяч долларов».

Российский арт-рынок ежегодно растет на 10%. И по итогам 2025-го, как прогнозируют аналитики Bidspirit, его оборот может достичь $125 млн, что станет новым рекордом.

Аэлита Курмукова