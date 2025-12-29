Правительство Удмуртии стало лауреатом премии «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики 2025» за проект создания Единого домена региона, реализованный совместно с компанией РЕД СОФТ. Этот проект был признан лучшим в государственном секторе, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Единый домен региона — это цифровой контур, который охватывает органы государственной власти и органы местного самоуправления региона. Он создан на базе центра обработки данных региона и объединяет вычислительные устройства в единую систему аутентификации и централизованного управления. Отмечается, что цифровой контур Удмуртии функционирует на основе системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «РЕД АДМ» и операционной системы «РЕД ОС».

«Единый домен позволяет автоматизировать процессы администрирования и конфигурирования рабочих станций, повысить безопасность данных и скорость принятия управленческих решений. Мы отказались от зарубежных технологий и выстроили эффективную систему управления ИТ-инфраструктурой региона, которая стала основой для дальнейших инициатив по цифровизации органов власти»,— подчеркнул первый заместитель министра цифрового развития Удмуртии Рамиль Рязапов.

Проект стартовал в 2023 году и охватил более 2,5 тыс. рабочих мест, обеспечив переход исполнительных органов на российские технологии. К концу 2025 года к домену подключены 31 ведомство и 30 муниципалитетов.

Премия «ComNews Awards» вручается с 2013 года и отмечает значимые проекты, способствующие внедрению инноваций в экономику страны.

Анастасия Лопатина