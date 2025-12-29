С РЖД в Башкирии взыскали 150 тысяч рублей родным погибшей уфимки

Орджоникидзевский районный суд Уфы по иску транспортного прокурора взыскал с ОАО «РЖД» 150 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу сына и сестры уфимки, погибшей на железной дороге, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства установила, что в январе этого года вечером 57-летнюю уфимку сбил грузовой поезд на 1693 км перегона станций Улу-Теляк — Урман. Пострадавшая скончалась. В досудебном порядке ущерб, причиненный родственникам погибшей, не был возмещен, отметили в ведомстве.

Майя Иванова