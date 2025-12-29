В Люберцах пресекли подпольное производство фальшивой красной икры

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Московской области совместно с подмосковными полицейскими пресекли работу подпольного цеха по производству фальсифицированной красной икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нелегальное производство располагалось в цокольном этаже здания в Люберцах. По предварительным данным, на протяжении полугода злоумышленники закупали имитированную икру, фасовали ее в банки и маркировали этикетками несуществующих производителей. Продукцию оптом сбывали на рынках московского региона и соседних областей под видом натуральной лососевой и палтусовой икры.

В ходе обыска полицейские изъяли более 8,5 тыс. банок готовой продукции — 12 тонн поддельной икры, станки для закатки, тару, фиктивные декларации о соответствии качеству и черновые записи. Предварительная стоимость изъятого товара превышает 7 млн руб.

В цеху в антисанитарных условиях работали пятеро граждан государств ближнего зарубежья, у них не было медицинских книжек и разрешений на работу. В отношении мигрантов составлены административные протоколы, их выдворят из России. Полицейские также установили двоих организаторов незаконного бизнеса, арендовавших помещения. В их отношении возбуждено уголовное дело, фигурантов поместили под домашний арест.