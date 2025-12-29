В Челнах на капремонт двух молодежных центров направят 181 млн рублей

В Набережных Челнах планируется капитальный ремонт двух муниципальных молодежных центров. На эти цели из бюджета республики выделили 181,1 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Из этой суммы 99,8 млн руб. выделят на капитальный ремонт здания и укрепление материальной базы молодежного центра «Заман», расположенного на Цветочном бульваре. Учреждение координирует деятельность молодежных организаций города и является площадкой для проведения мероприятий городского, республиканского и всероссийского уровней.

Оставшиеся 81,4 млн руб. направят на завершение капитального ремонта молодежного центра «Орион» на улице Шамиля Усманова. Центр задействован в реализации программ молодежной политики, развитии детского и молодежного общественного движения, организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, а также работе с подростками и молодежью, нуждающимися в социальной поддержке.

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова