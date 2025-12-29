В Ульяновске директор завода обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 22,7 млн рублей

Генеральному директору ООО «Ульяновский завод модульных сооружений» предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 22,7 млн руб. (ч. 1 ст. 299 УК РФ). Прокуратура региона направила уголовное дело в суд. Об этом сообщает контрольный орган.

По данным следствия, 40-летний руководитель организации в период с 2022 по 2024 год предоставлял в налоговую службу декларации с ложными сведениями. Он использовал поддельные счета-фактуры, чтобы занизить сумму налога на добавленную стоимость, выяснили силовики.

В результате незаконных действий в бюджет Российской Федерации не поступило более 22,7 млн руб. В настоящее время на имущество обвиняемого, объекты недвижимости и автомобиль, наложен арест. Руководителю завода грозит до двух лет лишения свободы.

Георгий Портнов