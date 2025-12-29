В Татарстане на ремонт двух отделений полиции выделят 288,9 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт двух зданий отдела полиции № 11 «Восход» УМВД России по Казани выделят 288,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В рамках работ запланированы ремонт помещений, закупка мебели, оборудования и инвентаря, а также благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, еще 25,3 млн руб. выделят на капитальный ремонт помещений подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по Лениногорскому району. Работы пройдут в здании на улице Куйбышева в Лениногорске и должны быть завершены к 1 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан», источником финансирования служит бюджет республики.

Анна Кайдалова