В Нижегородской области вывели новую породу крупного рогатого скота

На роботизированной ферме «Никитино» (Урень, Нижегородская область) вывели новую породу коровы. По словам губернатора Глеба Никитина, порода получит название «нижегородская никитинская мясная».

По материнской линии первый в своем роде бычок относится к классической молочной голштинской породе, по отцовской — это кросс известных мясных симментальской и абердин-ангусской пород.

Мясо таких бычков новой породы при надлежащем выкармливании может стать «мраморным».

Чтобы новая порода была официально признана, потребуется 10-15 лет. Животноводам предстоит доказать, что ценные признаки стабильно передаются новым поколениям.

Андрей Репин