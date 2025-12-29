В Уфе в новогоднюю ночь общественный транспорт будет ездить до 3:30

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет курсировать по Уфе до 3:30, сообщает управление транспорта мэрии. 1 января общественный транспорт будет ездить с интервалом движения 35-45 минут, «чтобы горожанам было удобно добраться до ледовых городков и новогодних елок» в микрорайоне Инорс, перед Дворцом УМПО, на площадях имени Орджоникидзе, Ленина и Салавата Юлаева, перед Дворцом УЗЭМИК и в Гостином дворе, отмечается в сообщении.

Во время новогодних каникул, с 1 по 11 января, городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня, с 6:00 до 22:00, интервалы движения увеличатся в полтора-два раза по сравнению с буднями.

Майя Иванова