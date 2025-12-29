В Пермском крае неплательщики за тепло и горячую воду в 2025 году лишились 67 автомобилей и 6 квартир

Своевременная плата за тепло и горячую воду необходима для проведения ремонтов инфраструктуры и поддержания её надёжности и безопасности. Это очень важно для стабильного теплоснабжения и комфорта жителей Пермского края.

Судебные решения и принудительные меры взыскания — крайняя мера, к которой прибегают лишь тогда, когда неплательщик сознательно не идёт на добровольное погашение долга. В уходящем 2025 году судебные приставы Пермского края усилили работу с должниками за тепло и горячую воду: за 11 месяцев под арест попало 67 автомобилей, 6 жилых и 32 нежилых помещения,14 объектов недвижимости уже выставлены на торги.

Уклоняться от коммунальных платежей становится всё дороже и сложнее: помимо растущих долгов и пеней, неплательщиков всё чаще ждут реальные последствия — от запрета на выезд за границу до изъятия автомобиля или квартиры. Судебные приставы подчёркивают: принудительное взыскание — это не наказание, а напоминание о том, что коммунальные услуги не бывают бесплатными. Рейды по выявлению должников и аресту их активов продолжаются — и перед Новым годом приставы не намерены сбавлять темп.

Жители Пермского края, которые имеют просроченную задолженность за тепло и горячую воду перед «Т Плюс», могут урегулировать свои непогашенные обязательства до конца года со списанием накопившихся пеней*. Для этого они ещё могут присоединиться к акции «В Новый год — без долгов!»** для физических и юридических лиц.

Участниками могут стать клиенты из Перми, Березников, Краснокамска, Чайковского, Губахи и Лысьвы. Жителям необходимо до 31 декабря 2025 года оплатить квитанцию за ноябрь, внести рекомендуемый платёж за декабрь и не иметь задолженности за тепло и горячую воду. Юридические лица должны внести оплату по авансовому счёту за последний месяц года и погасить долги перед «Т Плюс». Подробные условия участия, а также возможность оформления платежа без комиссии, доступны на официальном сайте акции: ny.esplus.ru.

Жители могут оплатить услуги через сайты и приложения расчётно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Инкомус», «Пермэнергосбыт» до 31 декабря, либо в офисах РКЦ до 30 декабря включительно. Организации могут внести платёж через личный кабинет на сайте в разделе «Для бизнеса» или другим удобным способом.

Акция «В Новый год – без долгов!» - реальный шанс начать новый год без финансовых обязательств и ограничений, наложенных в рамках исполнительного производства.

* Пени, начисленные в судебном порядке, не списываются.

** Информация носит справочный характер. Не является рекламой. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824