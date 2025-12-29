ВТБ: выдача ипотеки в России выросла в 1,5 раза из-за «эффекта дедлайна»

По итогам декабря российские банки оформят кредитов на покупку жилья на общую сумму около 735 млрд руб. Такой прогноз привели в ВТБ. Ожидаемый показатель в 2,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, а также на 48% больше, чем в ноябре текущего года.

Как сообщили «Ъ» в ВТБ, основной всплеск спроса в декабре пришелся на семейную ипотеку. По оценкам банка, доля государственной поддержки в общем объеме сделок по итогам за декабрь может достигнуть рекордных 88%. На сопоставимом уровне показатель находился в июне прошлого года (87,5%) — перед окончанием массовой господдержки, отметили в ВТБ.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, у декабрьского ажиотажа две причины. Во-первых, он носит сезонный характер. Во-вторых, многие заемщики спешат оформить семейную ипотеку до конца года в связи с ожидаемыми изменениями на ипотечном рынке в 2026 году. «Это создало эффект "ипотечного дедлайна"», — пояснил господин Охорзин.

В 2026 году в семейной ипотеке ожидаются изменения, в частности, внедрение дифференцированных ставок в зависимости от количества детей в семье. В ВТБ считают, что это стимулировало многих клиентов принять окончательное решение.