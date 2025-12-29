Путин подписал закон о создании реестра грузовых автоперевозчиков

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание в России единого реестра грузовых автоперевозчиков. Документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Закон направлен на повышение прозрачности рынка коммерческих грузоперевозок, вывод из тени нелегальных перевозчиков и повышение безопасности дорожного движения. Согласно новым правилам, допуск к оказанию услуг по перевозке грузов получат только юрлица и индивидуальные предприниматели, использующие грузовики массой свыше 3,5 т и зарегистрированные в специальном реестре.

Коммерческие перевозки грузов без допуска и использование незарегистрированного транспорта будут запрещены. Также новый закон вводит запрет на рекламу услуг нелегальных перевозчиков.

Регистрация в реестре будет проходить в электронной форме через личный кабинет на портале «Госуслуги» в системе Ространснадзора. После подачи уведомления сведения о перевозчике и его автотранспорте вносятся в базу не позднее одного рабочего дня. Ведение реестра возложено на Ространснадзор, который будет использовать национальную цифровую транспортно-логистическую платформу «ГосЛог». Данные о допущенных перевозчиках останутся в открытом доступе в интернете.