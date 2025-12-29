В Башкирии содержат 10% лошадей от их общего количества в стране

По данным портала Prokoni со ссылкой на платформу открытых данных НКО «Если быть точным», Башкирия занимает второе место в стране по поголовью лошадей. Всего в России насчитывается 1,3 млн лошадей, включая рабочих, спортивных, племенных и мясных пород.

В Башкирии насчитывается 126,9 тыс. лошадей, при этом 48% поголовья находится в личных хозяйствах. Здесь на 100 человек приходится три лошади. В республике функционирует 180 лошадиных ферм, а годовой объем производства кумыса превышает 3,5 тыс. тонн — наибольший показатель по стране.

Лидером по общему числу лошадей является Якутия, где проживает 170,8 тыс. голов, что составляет 13,6% от общероссийской статистики. В регионе на каждые 100 жителей приходится 17 лошадей, 38% из которых содержатся в личных хозяйствах, а 43% – на фермах и в хозяйствах индивидуальных предпринимателей. В Якутии коневодство развито во всех муниципалитетах, в отрасли занято более 1,8 тыс. пастухов.

По 8% лошадей содержат в Алтае, Тыве и Забайкальском крае.

Наименьшее поголовье лошадей зафиксировано в Мурманской области, Чукотском и Ненецком автономных округах, что связано с неблагоприятными условиями для содержания животных и недостатком пастбищ.

Олег Вахитов