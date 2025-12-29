В «Мовиста Регионы Пермь» подводят итоги уходящего 2025 года

В 2025 году компания «Мовиста Регионы Пермь» продолжила модернизацию трамвайной инфраструктуры Перми. Самым заметным событием в уходящем году стало возобновление в августе движения на участке улицы Мира — от остановки «Школа №107» до Стахановского кольца. Этот участок стал четвертым, на котором компания «Мовиста Регионы Пермь» провела реконструкцию трамвайной инфраструктуры. Ранее, в 2023 году, было запущено движение на улице Куйбышева, а в 2024 году — еще по двум ключевым улицам Перми: Дзержинского и Борчанинова. До конца 2025 года планируется реализация технического запуска движения на улице Белинского.

Благодаря возвращению трамвайного движения на ключевых городских маршрутах, а также запуску удобной системы оплаты проезда, наблюдается восстановление пассажиропотока. Отмечается, что новые вагоны в первое время эксплуатации перевезли более 6 млн пассажиров.

Напомним, что компания «Мовиста Регионы Пермь» выполнила поставки подвижного состава на 100% еще в 2024 году. За время выполнения работ по условиям концессионного соглашения демонтирована половина путей, уложено 16,9 км трамвайных путей из 34,7 км (48% от запланированного), а также установлена новая контактно-кабельная сеть протяженностью 6,8 км (19 % от предусмотренной договором протяженности). Полное окончание работ намечено на 2027 год.

ООО «Мовиста Регионы Пермь» — специальная проектная организация, созданная для операционного управления строительно-монтажными работами в рамках реализации концессионного соглашения по модернизации электротранспорта города Перми. Входит в ООО «Группа Мовиста».

ООО «Группа Мовиста» — профессиональный оператор, осуществляющий модернизацию общественного городского электрического транспорта на принципах государственно-частного партнерства, которая включает отраслевую экспертизу, разработку финансовой модели, обновление подвижного состава и внедрение ИТ-сервисов для эффективного управления пассажирскими перевозками.

В портфеле проектов компании — реализация проекта по запуску междугородной трамвайной линии «Верхняя Пышма – Екатеринбург», а также соглашения комплексного обновления систем городского рельсового транспорта в Курске, Липецке, Перми, Ярославле.

