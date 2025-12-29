Путин разрешил перечислять алименты в банки Белоруссии

Владимир Путин подписал закон, который разрешает перечислять на счета в белорусских банках взысканные в России алименты, выплаты по вреду здоровью и ущербу от преступлений.

До недавнего времени российские банки по исполнительным документам перечисляли средства на любой указанный взыскателем счет. В конце 2022 года были внесены изменения в законодательство, которые ограничили перечисление средств только счетами в российских банках или казначейскими счетами. Новый закон предусматривает исключение для граждан и юридических лиц Белоруссии. В пояснительной записке к закону подчеркивалось, что изменения обусловлены союзническими отношениями между двумя странами.

Подписанный президентом закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу через 10 дней. Для исполнительных производств, возбужденных до вступления закона в силу, установлено, что взысканные суммы будут перечисляться на счета в Белоруссии.