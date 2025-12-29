В Татарстане производство машин и оборудования в ноябре сократилось на 47%

В Татарстане в ноябре 2025 года выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, снизился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных, опубликованных Татарстанстатом.

По итогам января — ноября 2025 года производство машин и оборудования в целом выросло на 29,7%.

Помимо машин и оборудования, в ноябре также сократился выпуск одежды на 36,7% и мебели на 31,1%. Рост зафиксирован в сфере ремонта машин и оборудования — на 70,2%, а также в производстве лекарственных средств и материалов медицинского назначения — на 63,2%.

В целом индекс промышленного производства в ноябре составил 110,6% к ноябрю 2024 года, а по итогам января — ноября 2025 года достиг 111,6%. По сравнению с октябрем этого года промышленное производство в ноябре снизилось до 90,9%.

Анна Кайдалова