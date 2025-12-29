Путин запретил продавать вейпы и сигареты на остановках

Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень мест, где запрещена продажа вейпов, табака и сопутствующих товаров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Поправки вносятся в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Теперь розничная торговля табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для их потребления будет запрещена на остановках городского и пригородного транспорта.

Законом предусмотрено исключение: ограничения не будут действовать для торговых точек, расположенных на остановках, если они являются единственными в данном населенном пункте, где можно приобрести подобные товары.

Ранее подобные ограничения действовали только в транспорте, на вокзалах, в аэропортах, портах и метро. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года.