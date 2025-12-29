СКА достиг низшей точки

Хоккеисты СКА преподнесли неожиданный «подарок» болельщикам перед Новым годом, проиграв в матче чемпионата КХЛ «Сочи» со счетом 4:8. Игра прошла в южном городе. И сказать, что удивила всех, кто ее смотрел,— значит, ничего не сказать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч «Сочи» – СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч «Сочи» – СКА

Фото: ХК СКА

Казалось, армейцы Петербурга вышли в последние месяцы на какой-то ровный режим выступлений в КХЛ. Команда могла проиграть, но чаще выигрывала, забралась в «зону плей-офф» и стала постепенно укреплять там свои позиции. Воспоминания об осенних неудачах, когда СКА проигрывал сериями и не мог поймать свою игру, стирались из памяти болельщиков. На этом фоне поражение в Сочи, случившееся в канун Нового года, прозвучало громом среди ясного неба.

Удивил, конечно, сам счет. С таким южный клуб еще не обыгрывал СКА ни разу в истории. Пропустить восемь шайб даже для непредсказуемой в этом сезоне петербургской команды — это многовато. Что радовало в последних играх СКА, так это то, что он, наконец, наладил игру в обороне. Больше одной, двух, максимум трех шайб клуб не пропускал. Именно надежная игра в защите, уверенные действия голкипера Сергея Иванова позволили армейцам в предыдущем матче обыграть в Минске грозное «Динамо» 4:1. И никого этот результат не удивил.

В Сочи тренеры СКА решили сделать замену на вратарской позиции: с первых минут вышел играть Артемий Плешков. Он пропустил в стартовом периоде две шайбы, причем их разделили 15 секунд, но СКА в ответ забросил три.

Когда Плешков в начале второй двадцатиминутки пропустил еще две, его сменил в воротах Егор Заврагин, давно не игравший. Казалось, эта мера поможет хоть как-то обезопасить ворота. Тем более что нападающий Матвей Поляков, убежав от защитников, сделал счет 4:4. Но до сирены на перерыв хозяева забросили еще одну шайбу, а в третьем периоде просто размазали соперников по льду. Не помогла армейцам замена голкипера на шестого полевого игрока — они в этот момент пропустили седьмой гол. А точку в матче поставил форвард «Сочи» Николай Поляков, выступавший в прошлом сезоне за СКА. Это выглядело символично.

Что случилось в этот вечер с хоккеистами из Петербурга, сказать трудно. Но Игорь Ларионов, главный тренер СКА, после матча назвал главную причину поражения: игроки «Сочи» больше хотели победить. Когда нет настроя на матч, можно проиграть любому сопернику в КХЛ — слабых команд в лиге не осталось. И, хотя «Сочи» занимает предпоследнее место в Западной конференции и звезд с неба не хватает, недооценка этой команды стоила хоккеистам СКА потерянных очков и позора, который позабавил хоккейную общественность. Хотя тренеры, как сказал Игорь Ларионов, их предупреждали: не нужно зазнаваться после победы над минским «Динамо». Их не услышали.

Ларионов сказал, что матч с «Сочи», который, кстати, тренирует мало кому известный Дмитрий Михайлов, воспитанник петербургского хоккея, стал низшей точкой для СКА в плане игры, если брать этот сезон. И теперь задача хоккеистов — показать, что произошедшее в Сочи — случайность, недоразумение. Правильно отреагировать на оглушительный провал. Сделать это предстоит в матче с «Шанхайскими драконами»: им СКА закроет год. Игра пройдет 30 декабря на «СКА Арене». К слову, тренерский штаб этой команды пополнил на днях олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, известный в прошлом российский нападающий Алексей Ковалев, работавший главным тренером этой команды, когда она называлась «Куньлунь Ред Стар» и базировалась в Мытищах. Потом Ковалев трудился помощником Алексея Жамнова в тренерском штабе «Спартака». Он будет работать с нападающими «Шанхая». Так что СКА придется трудно. Но шанс завершить год достойно и встретить новый с гордо поднятой головой остается.

Кирилл Легков