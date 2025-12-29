В праздники энергетики усилят контроль за электросетевым комплексом Тюменской области, Югры и Ямала

«Россети Тюмень» обеспечат усиленный контроль за объектами электросетевого комплекса в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО в дни новогодних каникул.



С 30 декабря по 11 января на всей территории обслуживания компании организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала и ответственных руководителей. В праздничные дни будет введен режим технологической тишины: прекращено проведение плановых работ и переключений на энергообъектах. Кроме того, предприняты дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности энергетической инфраструктуры. На особом контроле находятся социально значимые объекты.

К ликвидации возможных технологических нарушений в трех регионах подготовлено 200 бригад: 915 специалистов и более 400 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 85 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 15,5 МВт. Для оперативного реагирования при возникновении угрозы ЧС и противоправных действий специалисты компании взаимодействуют с органами региональной власти, местного самоуправления, МЧС и МВД России.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).

АО «Россети Тюмень»