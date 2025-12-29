Участник конфликта со стрельбой в Петербурге сам пришел в полицию и был задержан

Полицейские задержали самостоятельно явившегося в отдел участника конфликта со стрельбой у парадной дома 17 по Арцеуловской аллее. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сообщение об инциденте поступило правоохранителям 28 декабря. Предварительно установили, что во время словесного конфликта неизвестный несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону двух оппонентов и скрылся. Пострадали 26-летний и 51-летний мужчины, одного из них госпитализировали с травматическим ранением руки. Оружие нашли на месте происшествия.

Сотрудники МВД установили, что к инциденту причастен 31-летний житель Москвы — бывший родственник пострадавших. Вскоре он сам пришел в отдел полиции, где и был задержан. На стрелка составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артемий Чулков