Нижегородская пенсионерка хотела помочь сыну и лишилась полумиллиона рублей
Аферисты украли у 94-летней пенсионерки 500 тыс. руб., представившись полицейскими. По данным полиции, они позвонили пенсионерке подвидом сотрудников правоохранительных органов и сообщили, что ее сын попал в ДТП.
Аферисты предложили нижегородке срочно заплатить, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Под влиянием эмоций пенсионерка сразу приняла необходимое мошенникам решение и передала неизвестному мужчине все свои сбережения.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.