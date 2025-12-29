Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородская пенсионерка хотела помочь сыну и лишилась полумиллиона рублей

Аферисты украли у 94-летней пенсионерки 500 тыс. руб., представившись полицейскими. По данным полиции, они позвонили пенсионерке подвидом сотрудников правоохранительных органов и сообщили, что ее сын попал в ДТП.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Аферисты предложили нижегородке срочно заплатить, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Под влиянием эмоций пенсионерка сразу приняла необходимое мошенникам решение и передала неизвестному мужчине все свои сбережения.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Андрей Репин