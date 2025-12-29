«Автостат»: объем продаж подержанных мотоциклов вырос на 65% в ноябре

По данным агентства «Автостат», в ноябре 2025 года в России было продано 5,5 тыс. подержанных мотоциклов. Это на 65% больше аналогичного периода прошлого года.

Согласно статистике за 11 месяцев, в стране оформлено 120,3 тыс. сделок с подержанными мотоциклами — на 8% больше, чем в 2024-м. При этом на вторичном рынке по-прежнему доминирует японская продукция, которая составила 34% всех покупок в ноябре. На отечественные модели приходится около 16%, а на китайские — примерно 12%. Остальные страны-производители не превышают в сумме 10% рынка.

По брендам лидером стал Honda, доля которой на рынке в конце осени достигла почти 14% (753 проданных мотоцикла). На втором месте — Yamaha (909 проданных единиц), на третьем — Jawa (476 экземпляров). В пятерку самых востребованных брендов также вошли отечественный «Иж» и Suzuki с объемами продаж 451 и 317 мотоциклов соответственно.