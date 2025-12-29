В Березниках из-за аварии без воды осталось более 73 тыс. человек

Сегодня в Березниках на городской водонапорной насосной станции №18 произошел сбой. В связи с этим водоснабжение приостановлено в 451 многоквартирном доме, 1,3 тыс. частных домов, на 39 предприятиях и 51 социальном объекте, следует из документа ООО «Березниковская водоснабжающая компания». Всего без воды остались 73,1 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Алексея Казаченко в соцсети. Фото: страница Алексея Казаченко в соцсети.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, предварительно подача коммунального ресурса приостановлена из-за неисправности задвижки на насосной станции. «В настоящее время аварийная бригада проводит ремонтные работы»,— сообщает пресс-служба надзорного органа. Сейчас местной прокуратурой проводится проверка по данному факту, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Как указано на официальной странице управления городского хозяйства администрации Березников, в связи с устранением аварийной ситуации под частичное отсутствие воды попали дома, расположенные более чем на 70 улицах. Согласно открытым данным, накануне, 28 декабря, в Березниках проводились плановые ремонтные работы на сетях централизованного водоснабжения.