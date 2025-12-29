В Орске задержали иностранца-закладчика с крупной партией метадона

В Орске полицейские задержали 27-летнего иностранца, приехавшего в город, чтобы сделать «закладки» на территории Орска и Новотроицка. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Фото: Прокуратура Республики Марий Эл

В ведомстве уточняют, что на момент задержания злоумышленник успел сделать 11 закладок. В его кармане обнаружено и изъято еще 94 готовых к распространению свертков. В ходе обысков по месту его временного проживания в Орске полицейские нашли дополнительно 3 свертка с запрещенным веществом.

Экспертиза подтвердила, что наркотическое средство — метадон. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что приобрел наркотик в Новотроицке, предварительно списавшись с неизвестным в мессенджере для распространения за денежное вознаграждение.

Фигурант находится под арестом. Возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева