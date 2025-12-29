Житель Кизильского района пытался избежать долгов через поддельное решение суда

Судебные приставы Кизильского отдела ГУ ФССП России по Челябинской области предотвратили попытку местного жителя списать свои долги с помощью фиктивного решения суда. Материалы в отношении гражданина направили полицейским для решения о возбуждении дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 327 УК РФ (подделка документов), сообщает пресс-служба ведомства.

Кизильский отдел судебных приставов ведет в отношении гражданина исполнительное производство о взыскании кредитов на 1,3 млн руб. Имущества у местного жителя нет, долги погашаются из дохода. Недавно сотрудникам отдела через «Госуслуги» пришло заявление гражданина о прекращении исполнительного производства в связи с банкротством. Подтверждением было прикрепленное решение Арбитражного суда Челябинской области.

Начальник отдела приставов решила проверить подлинность документа и перешла на сайт суда через QR-код. Там выяснилось, что постановление касается другого человека, через номер дела тоже не нашлось данных о должнике. Местный житель сказал, что якобы получил это решение от своего юриста. Приставы отправили материалы по факту предоставления подложного постановления в полицию.