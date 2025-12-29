Министр здравоохранения Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП

В соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии пострадавших в двух авариях.

Как сообщал «Ъ-Уфа», вчера в Салавате рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Ишимбай — Салават, съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате пострадали три человека. Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Взрослого пострадавшего госпитализировали в городскую больницу Салавата. По словам господина Рахматуллина, пациент находится в стабильном состоянии и готовится к операции. Двоих детей отправили в детскую больницу.

Вторая авария произошла в Краснокамском районе. Там столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Троих пострадавших на скорой помощи доставили в Нефтекамскую больницу. 46-летний пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии, а еще двое, в том числе 15-летний ребенок, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Майя Иванова