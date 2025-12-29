В Челнах на строительство подшипникового завода выделили 7 млрд рублей

В Набережных Челнах планируется запуск нового подшипникового производства с объемом инвестиций 7 млрд руб. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании.

По его словам, инициатором проекта выступает холдинговая компания «Тэмпо», в структуру которой входят семь производственных предприятий, работающих в различных сегментах промышленности. Проект предусматривает создание 800 рабочих мест.

В настоящее время на площадке ведутся поставка технологического оборудования и пусконаладочные работы. Производство планируют запустить в третьем квартале 2026 года.

Анна Кайдалова