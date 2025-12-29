Путин запретил исполнять в России решения иностранных уголовных судов

Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает исполнение решений иностранных судов по уголовным делам на территории России, если их полномочия установлены без участия РФ. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ограничение также распространяется на решения международных судебных органов, если их компетенция не исходит из международного договора с Россией или из резолюции Совета Безопасности ООН.

Госдума приняла закон о запрете исполнения решений некоторых иностранных судов в России во втором и третьем чтении 16 декабря. Закон вносит изменения в шестую статью Федерального конституционного закона «О судебной системе РФ».