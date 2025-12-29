В Челнах к концу 2026 года введут общежитие на 1 082 места

В Набережных Челнах к концу 2026 года планируется ввод в эксплуатацию нового общежития, рассчитанного на 1 082 места. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что летом в городе началось строительство двух 12-этажных общежитий для студентов НЧИ КФУ.

По информации университета, общежитие будет состоять из двух корпусов. Проект предусматривает современные жилые помещения, общественные пространства, а также необходимую инфраструктуру. Новые корпуса будут расположены рядом от учебно-научного комплекса по проспекту Мира и станут частью кампуса института.

Анна Кайдалова