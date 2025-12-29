В Волгоградской области ищут перевозчика на год за 1,2 млн рублей

Администрация города Серафимович Волгоградской области ищет перевозчика. Начальная максимальная цена контракта — 1,199 млн руб. Сегодня завершился прием заявок на участие в закупке, начата работа комиссии.

Фото: Администрация Волгограда Автобус будет курсировать по маршруту протяженностью 8,5 км

Фото: Администрация Волгограда

Победителю аукциона предстоит в течение года осуществлять регулярные пассажирские перевозки по муниципальному маршруту №1. Срок окончания действия контракта — 31 декабря 2026 года. К работе перевозчик должен приступить не ранее 1 января.

Согласно описанию объекта закупки, требуются автобусы малой вместимости без кондиционеров и валидатора для оплаты проезда.

Из проекта контракта следует, что автобус будет курсировать по маршруту протяженностью 8,5 км. Путь следования в прямом направлении: ул. Волгоградская, ул. Донская, ул. им. 68-й Гвардейской Дивизии, пер. Песчаный, ул. Серафимовича, пер. Минаевский, ул. Октябрьская, ул. Свечникова, ул. Первомайская, ул. Блинова, ул. Базнинская. В обратном направлении маршрут не меняется. Начало работы автобуса в будни, выходные и праздничные дни начинается в 6:50. В рабочие дни автобус будет ходить до 20:10, а в субботу, воскресенье и праздники до 14:10, указано в параметрах маршрута.

Нина Шевченко