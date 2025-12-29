«Романтика оказывается утраченной»
Дмитрий Дризе — о глобальной борьбе за космическое пространство
США намерены строить базу на Луне. Об этом сообщил новый директор NASA Джаред Айзекман. Уже в феврале наступающего года может состояться первый после более чем 50-летнего перерыва американский пилотируемый полет к спутнику Земли. Россия также не оставляет планов покорения «ночного светила». Правда, по срокам Америка может нас обойти. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает по этому поводу не расстраиваться.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Новый руководитель NASA, 42- летний миллиардер и космонавт-любитель Джаред Айзекман, объявил, что готов к выполнению стратегической цели Соединенных Штатов — созданию на Луне постоянной действующей американской базы. Он так и написал: «Мы собираемся построить базу на Луне». Прологом к этому должен стать первый пилотируемый полет к спутнику Земли со времени знаменитой миссии Apollo 17 1972 года.
К слову, до сих пор обсуждается конспирологическая версия о том, что высадка эта на самом деле была инсценировкой. Но мы не будем участвовать в данной дискуссии. Как бы то ни было, если инспекционный полет пройдет успешно, далее, видимо, можно будет высаживаться и приступать к строительству базы. Однако в лучшем случае произойдет это в 2027 году. Хотя ситуация в мире сейчас такая, что сложно что-либо прогнозировать. Впрочем, если при Дональде Трампе нога американца вновь вступит на лунную поверхность, это будет безусловный триумф. 47-й президент США явно на это рассчитывает. Даже если он сдаст к этому времени полномочия, всегда можно сказать, мол, это я сделал. Собственно, у Америки, если она всерьез хочет стать снова великой, нет другого выбора, кроме как «возвращаться в космос». Причем нужно поторопиться. Есть очень большой риск, что Китай и Индия догонят и даже перегонят.
А что же Россия? У нас тоже есть масштабный план освоения Луны вплоть до 2050 года, в котором также идет речь о создании лунной базы. На первом этапе предполагается осуществлять мониторинг — наблюдать за лунной поверхностью, дабы как следует подготовится и затем приступить к высадке. Однако есть омрачающий фактор: 19 августа 2023 года отечественный космический аппарат «Луна-25» разбился, столкнувшись с поверхностью спутника Земли в районе кратера Понтекулан. Кто-то скажет, мол, опять август, да еще и годовщина трагических событий ХХ века, приведших к распаду Советского Союза. Хотелось бы, конечно, оставить мистику. Но, как назло, спустя всего-то четыре дня, 23 августа того же года, индийский корабль Chandrayaan-3 доставил к «ночному светилу» луноход Pragyan (по-русски — мудрость), который проработал аж 14 земных дней, после чего перешел в спящий режим. В результате Индия стала четвертой страной после США, СССР и Китая, которая сумела достичь Луны.
Здесь нужно подчеркнуть: после Советского Союза, а не России. Современная Российская Федерация, как получается, из лунного клуба на сегодня выбыла. Последняя советская успешная экспедиция «Луна-24» завершилась в далеком 1976 году. Но, как было сказано выше, программа есть, и «Луна-26» тоже есть. Она должна, по идее, отправиться в полет примерно в 2028 году.
Между тем, к великому сожалению, в последнее время о космосе говорят не как о великих научных подвигах и контактах с внеземными цивилизациями, а как о новом глобальном театре военных действий. Поэтому его нужно поскорее завоевывать.
Вот такая вот нынче реальность. Космическая романтика оказывается утраченной. Далеко не каждый ребенок мечтает космонавтом стать и оставить след на далеких планетах. Что еще интересно отметить: во времена СССР мы собирались догнать и перегнать Америку, а теперь вот догонять приходится Китай и Индию. Впрочем, и США тоже невольно оказались в числе догоняющих. Так что расстраиваться особо не стоит.