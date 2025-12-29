«Романтика оказывается утраченной»

США намерены строить базу на Луне. Об этом сообщил новый директор NASA Джаред Айзекман. Уже в феврале наступающего года может состояться первый после более чем 50-летнего перерыва американский пилотируемый полет к спутнику Земли. Россия также не оставляет планов покорения «ночного светила». Правда, по срокам Америка может нас обойти. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает по этому поводу не расстраиваться.

Новый руководитель NASA, 42- летний миллиардер и космонавт-любитель Джаред Айзекман, объявил, что готов к выполнению стратегической цели Соединенных Штатов — созданию на Луне постоянной действующей американской базы. Он так и написал: «Мы собираемся построить базу на Луне». Прологом к этому должен стать первый пилотируемый полет к спутнику Земли со времени знаменитой миссии Apollo 17 1972 года.

К слову, до сих пор обсуждается конспирологическая версия о том, что высадка эта на самом деле была инсценировкой. Но мы не будем участвовать в данной дискуссии. Как бы то ни было, если инспекционный полет пройдет успешно, далее, видимо, можно будет высаживаться и приступать к строительству базы. Однако в лучшем случае произойдет это в 2027 году. Хотя ситуация в мире сейчас такая, что сложно что-либо прогнозировать. Впрочем, если при Дональде Трампе нога американца вновь вступит на лунную поверхность, это будет безусловный триумф. 47-й президент США явно на это рассчитывает. Даже если он сдаст к этому времени полномочия, всегда можно сказать, мол, это я сделал. Собственно, у Америки, если она всерьез хочет стать снова великой, нет другого выбора, кроме как «возвращаться в космос». Причем нужно поторопиться. Есть очень большой риск, что Китай и Индия догонят и даже перегонят.

А что же Россия? У нас тоже есть масштабный план освоения Луны вплоть до 2050 года, в котором также идет речь о создании лунной базы. На первом этапе предполагается осуществлять мониторинг — наблюдать за лунной поверхностью, дабы как следует подготовится и затем приступить к высадке. Однако есть омрачающий фактор: 19 августа 2023 года отечественный космический аппарат «Луна-25» разбился, столкнувшись с поверхностью спутника Земли в районе кратера Понтекулан. Кто-то скажет, мол, опять август, да еще и годовщина трагических событий ХХ века, приведших к распаду Советского Союза. Хотелось бы, конечно, оставить мистику. Но, как назло, спустя всего-то четыре дня, 23 августа того же года, индийский корабль Chandrayaan-3 доставил к «ночному светилу» луноход Pragyan (по-русски — мудрость), который проработал аж 14 земных дней, после чего перешел в спящий режим. В результате Индия стала четвертой страной после США, СССР и Китая, которая сумела достичь Луны.

Здесь нужно подчеркнуть: после Советского Союза, а не России. Современная Российская Федерация, как получается, из лунного клуба на сегодня выбыла. Последняя советская успешная экспедиция «Луна-24» завершилась в далеком 1976 году. Но, как было сказано выше, программа есть, и «Луна-26» тоже есть. Она должна, по идее, отправиться в полет примерно в 2028 году.

Между тем, к великому сожалению, в последнее время о космосе говорят не как о великих научных подвигах и контактах с внеземными цивилизациями, а как о новом глобальном театре военных действий. Поэтому его нужно поскорее завоевывать.

Вот такая вот нынче реальность. Космическая романтика оказывается утраченной. Далеко не каждый ребенок мечтает космонавтом стать и оставить след на далеких планетах. Что еще интересно отметить: во времена СССР мы собирались догнать и перегнать Америку, а теперь вот догонять приходится Китай и Индию. Впрочем, и США тоже невольно оказались в числе догоняющих. Так что расстраиваться особо не стоит.

Дмитрий Дризе