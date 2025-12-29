В новогоднюю ночь в трамваях и троллейбусах Ижевска будет бесплатный проезд

В новогоднюю ночь, 1 января, трамваи и троллейбусы Ижевска будут работать до 3:00. С полуночи проезд станет бесплатным, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Курсировать будут четыре трамвайных маршрута (№ 1, 2, 5, 10) и пять троллейбусных маршрутов (№ 1, 2, 7, 9, 10) с интервалом движения от 18 до 24 минут.

Также с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Пушкинской от ул. Красногеройской до пер. Широкого, а с 6:00 31 декабря до 3:00 1 января запрещена парковка автомобилей на этой улице.

Анастасия Лопатина