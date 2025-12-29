Бывшего чиновника мэрии Перми вновь приговорили к шести годам колонии

Ленинский суд Перми вновь признал виновной в получении взятки бывшего руководителя управления капстроительства администрации Перми Ирину Чиркову и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 16,3 млн руб. Об этом сообщает портал Ura.ru. Ранее госпожу Чиркову уже признавали виновной по этому уголовному делу, однако приговор был отменен апелляционной инстанцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Чиркова

Ирина Чиркова



Первый приговор Ирине Чирковой был вынесен Ленинским судом Перми в июле 2025 года. Ее признали виновной в получении взятки в размере 5,45 млн руб. от предпринимателя Сергея Микова. За эти деньги госпожа Чиркова оказывала общее покровительство в приемке объектов, которые строила компания взяткодателя. Сама фигурантка факт получения денег не отрицала, но утверждала, что брала их взаймы на покупку квартиры, поскольку прежней лишилась из-за микрозаймов сестры.

В ходе прений гособвинение предлагало назначить ей наказание в виде десяти лет лишения свободы и штрафа в размере 54,5 млн руб. В итоге суд приговорил Ирину Чиркову к шести годам и штрафу 27,5 млн руб. На этот приговор защитник госпожи Чирковой Максим Вдовиченко направил апелляционную жалобу. В октябре 2025 года краевой суд отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в Ленинский суд Перми с иным составом суда.