Житель Красногорского района осужден за культивирование и хранение наркотиков
Юкаменский райсуд вынес приговор 50-летнему жителю Красногорского района за незаконное хранение и культивирование наркотических средств (ст. 228 и ст. 231 УК). Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В августе 2025 года местный житель на своем приусадебном участке вырастил 37 растений конопли и ухаживал за ними. Также у него было изъято более 800 г марихуаны и более 300 г частей растений конопли.
Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и штраф в размере 20 тыс. руб. Все наркотические средства были уничтожены. Приговор вступил в законную силу.