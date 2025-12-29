Житель Красногорского района осужден за культивирование и хранение наркотиков

Юкаменский райсуд вынес приговор 50-летнему жителю Красногорского района за незаконное хранение и культивирование наркотических средств (ст. 228 и ст. 231 УК). Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе 2025 года местный житель на своем приусадебном участке вырастил 37 растений конопли и ухаживал за ними. Также у него было изъято более 800 г марихуаны и более 300 г частей растений конопли.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и штраф в размере 20 тыс. руб. Все наркотические средства были уничтожены. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Лопатина