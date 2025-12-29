Глава Башкирии подписал закон о логистических парках

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о привлечении инвестиций в проекты по созданию и развитию логистических парков, сообщает пресс-служба Курултая республики.

Согласно новому закону, управляющие компании логистических парков и их резиденты смогут в течение десяти лет пользоваться льготами по налогу на имущество организаций. Первые четыре года их полностью освободят от его уплаты, в последующие три года — на 97 %, затем еще три года — на 77 % от начисленной к уплате суммы.

По словам председателя парламента Константина Толкачева, ступенчатый механизм позволит «сохранить высокую инвестиционную привлекательность таких проектов на начальном этапе их реализации и обеспечит плавное увеличение налоговой нагрузки». В среднесрочной перспективе улучшится прогнозируемость и стабильность налоговых поступлений в бюджет Башкирии, полагает он.

Также закон позволяет инвесторам арендовать землю без торгов.

По словам спикера Курултая, «республика находится на пересечении крупных транспортных коридоров, а логистические парки способны превратить географическое преимущество в экономическое». Это будет еще одним шагом «к диверсификации экономики и к созданию новых точек роста для смежных направлений бизнеса», считает он.

Майя Иванова