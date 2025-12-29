В Уфе в ноябре 23 раза фиксировали загрязнение воздуха выше норм

В ноябре в трех городах Башкирии отмечено повышенное загрязнение атмосферного воздуха. Об этом сообщается в ежемесячном обзоре Башгидрометцентра.

В Уфе зафиксировано 23 случая превышения допустимой концентрации вредных веществ, основными из которых являются изопропилбензол и пыль. В Стерлитамаке специалисты зафиксировали 16 превышений предельно допустимых концентраций, при этом 13 из них связаны с этилбензолом.

Салават оказался наиболее загрязненным городом республики: за ноябрь здесь зарегистрировано 29 превышений ПДК. Главным загрязнителем воздуха в Салавате также является этилбензол. В Благовещенске и Туймазах уровень загрязнения воздуха в течение ноября оставался в пределах нормы.

В реках республики специалисты Башгидрометцентра в ноябре зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций марганца, железа, сульфатов, меди, азота аммонийного, органических веществ, нитритного и нитратного азотов.

Олег Вахитов