Москвичей призвали выбрать общественный транспорт из-за мокрого снега и пробок

Из-за мокрого снега к вечеру в Москве ожидаются локальные затруднения движения, прежде всего в центре города, на ТТК и МКАД. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса.

В ведомстве рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности пересаживаться на городской общественный транспорт, чтобы сэкономить время в пути.

Автомобилистов призвали быть особенно внимательными за рулем — на мостах, эстакадах и в тоннелях, избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.