Топ-менеджера ПЗСП предложили наградить за улучшение городской среды Перми
Технического директора АО «ПЗСП», депутата гордумы Перми Михаила Черепанова предложили наградить Почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь». Проект постановления об этом внесен в гордуму главой Перми Эдуардом Сосниным.
Михаил Черепанов
Фото: страница Михаила Черепанова в соцсети
Как указано в документе, господина Черепанова предлагается наградить за «особые заслуги в сфере строительства и развития инфраструктуры города Перми, значительный личный вклад в реализацию проектов по улучшению городской среды». Также ему будет выплачено единовременное денежное вознаграждение в соответствии с положением о Почетном знаке города Перми.
Михаил Черепанов начал работу на Пермском заводе силикатных панелей в 1991 году. За время работы на ПЗСП прошел путь от рядового инженера до технического директора предприятия.
В 2009 году господин Черепанов был удостоен звания «Почетный строитель России».
С марта 2011 года является депутатом гордумы Перми V созыва, в 2016-м избран депутатом VI созыва, в 2021 году — VII созыва.