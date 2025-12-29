Объем строительных работ в Удмуртии возрос в 1,4 раза за год

Промышленное производство в Удмуртии за период с января по ноябрь выросло на 7,2%, обрабатывающие производства — на 14,6%, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

В сельском хозяйстве произведено 1 млн т молока (на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года), однако объемы скота и птицы снизились на 0,3%, составив 158,2 тыс. т. Производство яиц уменьшилось на 0,9%, достигнув 1 млрд штук.

Объем строительных работ возрос в 1,4 раза, хотя жилищное строительство сократилось: введено 1,2 млн кв. м жилья, что на 10,3% меньше по сравнению с прошлым годом.

Грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 6,7%, в то время как пассажирооборот снизился на 4,8%. Население республики приобрело товаров на сумму 434,5 млрд руб., что на 10,4% больше по сравнению с прошлым годом. Инфляция на потребительском рынке составила 6%.

Число официально зарегистрированных безработных уменьшилось на 2,7% и составило 2,1 тыс. человек (0,3% рабочей силы). Потребность в работниках остается высокой — на конец ноября было заявлено 13,9 тыс. вакансий.

Анастасия Лопатина