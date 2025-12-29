Минпром снова заявил о планах возродить авиапромышленность в Саратовской области

В Саратовской области планируется возобновить производство авиационной техники. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности.

Авиапромышленность поможет поднять экономику Саратовской области

Фото: t.me / minprom64

В 2011 году авиазавод в регионе закрыли, но власти планируют возродить авиапромышленность. В 2025 году создали «Саратовский завод авиационной техники». Ожидается, что предприятие продолжит работу, используя опыт предшественника.

Сейчас специалисты разрабатывают бизнес-план нового завода и ведут переговоры с потенциальными инвесторами. Основным направлением деятельности предприятия станет выпуск самолетов для малой авиации.

Завод, основанный в 1931 году, во время Великой Отечественной войны получил орден Ленина за вклад в создание военной техники. Ведомство подчеркивает, что возобновление авиационного производства должно стать толчком для экономического роста региона. В этом году минпром уже заявлял о намерениях возродить завод.

Нина Шевченко