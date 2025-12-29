Кыштым остался на ночь без отопления

Ночью 28 декабря из-за аварии на газораспределительной станции без отопления остались жители Кыштыма. Отключения затронули более 200 многоквартирных домов, дома в частном секторе и несколько социальных учреждений, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

На место были направлены семь аварийных бригад для ремонта. Около двух часов ночи запустили центральную котельную №1. К утру 29 декабря все котельные начали работу. Около 80 сотрудников АО «Газпром газораспределение Челябинск» обходят дома для подключения газа. Налажено сотрудничество с управляющими компаниями. К 10:00 переподключили треть домов.

Вопрос находится на контроле главы Кыштыма Алексея Заикина, регионального министерства ЖКХ и замгубернатора Андрея Фалейчика.