Оборот розничной торговли в Пермском крае увеличился на 2%

В январе – ноябре 2025 года оборот розничной торговли в Прикамье составил 818,8 млрд руб., что на 2,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот общественного питания в Пермском крае сложился в сумме 48 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 1% выше уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 декабря 2025 года составил 55,5 млрд руб., что соответствует 41 дням торговли.