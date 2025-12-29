Путин подписал закон о крестах на гербе России

Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на российском гербе. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

В тексте закона описан внешний вид герба: «Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами».

В сопроводительных документах к законопроекту указывалось, что цель поправок — предотвращение искажения официального символа страны. На практике встречаются случаи удаления и замены крестов другими символами, отмечалось в пояснительной записке.

Законопроект внесли в Госдуму в конце ноября. В середине декабря документ был принят в третьем чтении. Инициаторами законопроекта выступила группа из 412 депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.