Уволенный на днях замглавы подразделения челябинского МВД задержан по делу о взятке

Бывший замглавы собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области задержан по уголовному делу о коррупции, сообщили в СКР по региону. По данным «РИА Новости», задержан полковник Максим Блинников.

По данным СКР, в 2023 году фигурант получил от предпринимателя не менее 1,8 млн руб. Следствие считает, что за взятку офицер передавал коммерсанту сведения «о планируемых в отношении него оперативно-разыскных мероприятиях», а также консультировал «по вопросам формирования позиции защиты». По словам источника «РИА Новости», офицера подозревают в получении особо крупных взяток и в последующие периоды, вплоть до 2025 года.

Агентство отмечает, что фигуранта 29 декабря задержали сотрудники ФСБ при участии оперативно-розыскной части собственной безопасности. Региональное издание 74.ru уточняет, что господина Блинникова увезли рано утром из дома.

Источник «РИА Новости» заявил, что господин Блинников был уволен из МВД 24 декабря. Челябинское управление СКР возбудило уголовное дело по статье о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По месту жительства и службы фигуранта проходят оперативные действия.