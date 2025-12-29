Удмуртия попала в антирейтинг по количеству ДТП в 2025 году

В 2025 году Удмуртия оказалась в числе регионов с наибольшим количеством заявлений по полисам ОСАГО, согласно анализу Росгосстраха. Об этом пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ по Удмуртии Фото: ГАИ по Удмуртии

В топ-5 автомобилей, по которым поступали обращения, вошли Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Lada Vesta. Что касается полисов каско, в этом году лидерами стали Lada Granta, Lada Vesta, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro и Omoda C5.

«Если смотреть не только на долю обращений, но и на число страховых случаев в расчете на одного водителя, то у женщин показатель выше, чем у мужчин. При этом в абсолютных значениях обращений больше у мужчин: в 2025 году по ОСАГО на них пришлось 67,2% заявлений (у женщин — 32,8%), по каско — 63,3% и 36,7% соответственно. Такая комбинация говорит о том, что мужчины чаще попадают в статистику, потому что среди водителей их больше, но у женщин страховые события в среднем случаются чаще»,— отметили в Росгосстрахе.

Больше всего заявлений по ОСАГО также поступило из Московской области, Башкортостана, Татарстана, Свердловской области и Пермского края. Среди регионов с наибольшим числом обращений — Санкт-Петербург, Самарская и Иркутская области и Вологодская область.

Анастасия Лопатина