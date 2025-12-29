В Ульяновской области осужден мигрант, устроивший ДТП с тремя погибшими

Суд Сенгилеевского района Ульяновской области признал гражданина Таджикистана Зарафшона Хушвахтова виновным в гибели трех человек в результате ДТП. Преступление квалифицировано по ч. 5 ста. 264 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура.

Согласно материалам дела, авария произошла 23 июля 2025 года на трассе М-5 «Урал». Мигрант за рулем автомобиля Hyundai столкнулся с грузовиком «КамАЗ», стоявшим на обочине.

В результате ДТП трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте. Водитель машины Hyundai приговорен к двум годам девяти месяцам колонии-поселения. Кроме того, суд лишил его права управлять транспортом на два года три месяца. Приговор вступил в законную силу.

Георгий Портнов