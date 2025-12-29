Новый циклон принесет в Петербург снегопады и минусовую температуру 29 декабря

На Петербург надвигается новый циклон, который принесет с собой плотную облачность и осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 29 декабря.

Температура воздуха сохранится в слабо отрицательных значениях: от -1 до -3. Ветер северо-западный, от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Во вторник погодная тенденция сохранится. Ожидается периодический снег, а столбики термометров покажут днем от -3 до -5 градусов. Водителей предупреждают быть предельно внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы и ухудшающейся видимости.

Андрей Маркелов