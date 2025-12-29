Пензенский «Дизель» опустился в рейтинге после игры с саратовским «Кристаллом»

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» уступил в матче саратовскому «Кристаллу». Встреча, прошедшая 28 декабря в Ледовом дворце спорта в Саратове, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дизель» уступил «Кристаллу» со счетом 0:5

Фото: t.me / hc_dizel58 «Дизель» уступил «Кристаллу» со счетом 0:5

Фото: t.me / hc_dizel58

Перед началом игры «Дизель», один из лидеров Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), считался главным претендентом на победу. Однако «Кристалл» показал более высокий уровень игры. Хозяева льда уверенно реализовали свое преимущество, забросив по две шайбы во втором и третьем периодах, а в первом — одну.

Илья Балаболкин открыл счет. Его шайба стала тысячной в истории «Кристалла» в Высшей хоккейной лиге. Затем преимущество саратовцев увеличили Никита Червонцев, Иван Ларичев, Никита Асылаев и Давид Басин.

По итогам матча «Дизель» опустился на восьмую позицию в турнирной таблице ВХЛ. Следующая игра пензенской команды запланирована на 9 января и пройдет в Барнауле против ХК «Динамо-Алтай». Там же 11 января состоится игра саратовского «Кристалла» и «Динамо-Алтай».

Нина Шевченко