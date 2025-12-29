В Самаре жители двух улиц на десять часов остались без электричества

В восьми многоквартирных домах на 5-й и 6-й Просеке в Самаре произошло отключение электроснабжения ночью в воскресенье, 28 декабря. По данным специалистов «ССК», причиной стала технологическая неисправность. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время сбой продолжают устранять, проводятся земляные работы. Изначально восстановить электроснабжение планировалось в течение четырех–шести часов. Однако позже работы продлили до 10:00 29 декабря на 6-й Просеке. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Георгий Портнов