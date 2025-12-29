Минздрав Самарской области разъяснил резонансное заявление своего руководителя

Министерство здравоохранения Самарской области разъяснило слова главы ведомства Андрея Орлова относительно вызова скорой помощи при повышенной температуре. Первоначальное заявление министра, сделанное в ходе общения с жителями региона, было воспринято неоднозначно и вызвало широкий общественный отклик.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве пояснили, что слова господина Орлова были неверно истолкованы. Изначально министр здравоохранения региона отметил, что температура до 40°С относится ко второй очередности помощи, и рекомендовал обращаться в поликлиники. Это заявление последовало после жалобы от граждан на длительное ожидание скорой помощи. В частности, речь шла о пациенте с температурой 39,8°С, которому пришлось самостоятельно принимать меры для снижения жара.

Представители минздрава подчеркнули, что скорая медицинская помощь предназначена для оказания экстренной помощи при угрожающих жизни состояниях, таких как инфаркты, инсульты, серьезные травмы и кровотечения. Повышение температуры, в свою очередь, относится к категории неотложных вызовов.

В Самарской области насчитывается 137 бригад неотложной медицинской помощи, работающих с 8:00 до 20:00. По данным минздрава региона, в связи с ростом заболеваемости время прибытия бригад на неотложные вызовы может быть увеличено до двух часов.

Андрей Сазонов